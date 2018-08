Was hat sich Bayer da bloß für einen Ärger eingehandelt mit der Übernahme von Monsanto, mag sich so mancher Bayer-Aktionär in diesen Tagen fragen. Gewiss, wer vorige Woche zu Tiefstkursen unter 76 Euro eingestiegen ist, hat kurzfristig einen schönen Trading-Gewinn erzielt. Doch ganz anders sieht das für treue, langjährige Bayer-Aktionäre aus. Die Performance der Aktie liegt nach dem jüngsten Kursdebakel sogar auf 5-Jahres-Sicht im roten Bereich (derzeit rund -6% für diesen Zeitraum, allerdings ... (Peter Niedermeyer)

