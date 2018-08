Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Evotec 2.31% smax1980 (65552): Die Aktie von Evotec erreicht ein neues 2018-er Hoch und notiert aktuell ober der Marke von 21,20 Euro. Damit wird die Lage auch für die Bären immer gefährlicher. Der Newsflow bei Evotec ist gut und das Allzeithoch bei 22,50 Euro ist mittlerweile fast zum Greifen nahe. Sollten die Leerverkäufer in den steigenden Markt nennenswert Eindeckungskäufe tätigen müssen, würde sich dies deutlich auf das Marktgleichgewicht, also auch den...

