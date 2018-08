Die zweite Gewinnwarnung kommt für uns nicht überraschend. Wir hatten bereits im Februar daran gezweifelt, ob CONTI lügt oder die Dinge nur falsch beurteilt. Unsere Zweifel waren leider richtig, gleich mehrfach: Die Gründe für die Gewinnwarnung liegen nicht in den Produkten, sondern im Management. Die Einzelheiten lesen Sie heute in der Zeitung. Der Börsengang eines Teils der Autoproduktion (Powertrain) ist in der Sache und im Preis falsch gedacht. Faktisch ist dieser Börsengang tot. Zum Dritten: Uns machte bereits stutzig, dass CONTI sehr vorsichtig an die E-Mobilityherangeht. Die Gründe sind nicht exakt bekannt, aber zu vermuten: Geldmangel. Unser Rückzug aus CONTI bleibt mithin gültig. Noch etwas spannender wird es in den Personalien: Das Duo an der Spitze wird sich nicht halten können, aber eine illustere Persönlichkeit als AR-Chef gerät in eine doppelte Zwangslage: Wolfgang Reitzle. Er hat nun zwei Problemfälle am Hals als AR-Chef und ob er diese Krisen übersteht, möchten wir bezweifeln. Denn auch der Fall LINDE hängt. Ein gekonnter Rückzug ins Privatleben wird schwierig, aber trostreich. Zusammen mit seiner Frau Nina Ruge besitzt er ein schönes Weingut in der Toskana.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info