Die britische Investmentbank Barclays hat Sunrise Communications von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 100 Franken angehoben. Der Schweizer Telekomkonzern sei gut aufgestellt, um wie bereits aktuell von der Möglichkeit zu profitieren, die etablierten Quadruple-Play-Preise (Festnetztelefonie, Mobilfunk, TV und Internet aus einer Hand) zu unterlaufen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Freenet-Beteiligung von der alternativen Glasfaser-Infrastruktur in der Schweiz profitiere, die Sunrise auch bereits nutze. Sunrise dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ck/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-08-23/09:53

ISIN: CH0267291224