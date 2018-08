IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals beauftragt Dr. Vuay Mehta als Experten für Lithium-Prozessdesign mit der Leitung der Optimierung und Vermarktung seiner Lithiumprodukte

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 23. August 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FKT: 1MG) und sein Planungspartner PurLucid Treatment Solutions Inc. (PurLucid) freuen sich bekannt geben zu können, dass Dr. Vuay Mehta, der ehemalige Leiter für Prozessentwicklungstechnologie bei FMC Lithium Corporation, vertraglich verpflichtet wurde, im Zusammenhang mit der unternehmenseigenen Lithiumsole-Schnellextraktionstechnologie die Endphase der Produktoptimierung und -vermarktung zu beaufsichtigen. Dr. Mehta wird außerdem den weiteren Ausbau der Technologie durch Hatch Engineering beaufsichtigen.

Dr. Mehta hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Technologien auf Erz- und Solebasis, wobei sein Arbeitsschwerpunkt auf der Gewinnung von Lithium, Kali, Magnesium und Bor für die Herstellung von hochreinen Chemieprodukten im industriellen Maßstab liegt. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der chemischen Eigenschaften von Lithiumsole und Lithiumerzen und hat bereits zahlreiche Projekte entwickelt, bei denen es um die selektive Verarbeitung und Optimierung von Lithium zu hochreinem Li2CO3, LiOH sowie zu über 20 weiteren Lithiumprodukten geht. Dr. Mehta hat bereits 15 US-Patente im Hinblick auf diese Technologien erhalten und mehr als 50 Berichte in wissenschaftlichen Fachmagazinen veröffentlicht. Er bekleidete während seiner über 25 Jahre langen Karriere diverse Führungsrollen bei FMC Lithium Corporation, dem zweitgrößten Produzenten von Lithiumverbundstoffen der Welt, und war direkt mit der Leitung von Projekten über die Machbarkeitsphase bis hin zur Umsetzung im industriellen Maßstab betraut. Dr. Mehta wurde für seine Arbeiten im Zusammenhang mit der Verfahrensentwicklung für die Herstellung von Li2CO3 und LiCl in FMCs Projekt Salar Del Hombre Muerto in Argentinien mit hochkarätigen Branchenauszeichnungen geehrt. Dr. Mehta absolvierte sein Masterstudium (MS) in Chemischer Technologie am Sir P.P Institute of Science und sein Doktoratsstudium (Ph.D.) in Chemischer Technologie am Central Salt & Marine Chemicals Research Institute.

Wir freuen uns, gerade jetzt, wo wir die Endphase der Entwicklung und Installation unserer Lithium-Schnellextraktionssysteme beschreiten, einen so hochkarätigen und fachkompetenten Chemiker wie Dr. Mehta in unserem Team begrüßen zu können, erklärt Jared Lazerson, President und CEO von MGX. Wir freuen uns schon sehr darauf, von seinen umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Lithiumverbundstoffe profitieren zu können, die er als Leiter der Verfahrensoptimierung und Endbearbeitung in die Lithiumextraktion einbringen wird.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

