Der USD/JPY verzeichnet am Donnerstag den 3. Tag in Folge Gewinne und so konnte er in der vergangenen Stunde sein neues Wochenhoch erreichen. Das Paar konnte seine Erholung aus dem Bereich des sehr wichtigen 200-Tage-SMA (unter 110,00) in dieser Woche vorantreiben, so dass die 111,00 näher rückt. Die Investoren haben das politische Drama in den USA ...

