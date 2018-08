Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds profitieren Anleger von professionell ausgewählten Zinspapieren. Eines davon ist die Hylea-Anleihe. Wir haben uns das Geschäftsmodell und das Anleihekonzept näher erklären lassen.Seit 2013 bietet die Düsseldorfer KFM Deutsche Mittelstand AG mit ihrem Mittelstandsanleihenfonds (ISIN: LU0974225590) Privatanlegern die Chance, mit nur einem Investment gleich an einem ganzen Bündel an aussichtsreichen Zinspapieren teilzuhaben. Denn, wie KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich in unserem letzten Interview erklärt hat: "Anstatt in Einzeltitel zu investieren ist es sinnvoller, Fonds zu nutzen. Anleger, die Direktinvestments in Anleihen bevorzugen sollten zuvor eine gewissenhafte Analyse der Bonität des Unternehmens und der Qualität der Anleihe vornehmen und anschließend auch laufend überwachen können." Dies ist für Privatanleger aber mit großem Aufwand verbunden. Hinzu komme, dass viele Anleihen als Private Placements mit hohen Mindestanlagesummen begeben werden. Eine breite Streuung ist somit für Privatanleger über Einzel-Investments nur schwer zu realisieren.

