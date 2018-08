Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Die Nachrichtenlage ist dünn, auch die wieder aufgenommenen Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA liefern zunächst keinen Impuls mehr.

Ting Lu, Ökonom bei Nomura, stuft die Entscheidung Chinas, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, als einen Versuch ein, drohende Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar doch noch abzuwenden. Um 6.00 Uhr MESZ sind unterdessen im Handelsstreit zwischen den USA und China neue gegenseitige Zölle im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten.

Der DAX liegt mit 12.382 Punkten knapp im Minus, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.424 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Hier helfen Gewinne im Technologiesektor, für den es um 0,7 Prozent voran geht.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hat die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September gefestigt. Frische Impulse kommen davon also nicht, gleichwohl legt der Dollar auf breiter Front etwas zu. Wenn sich die US-Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen, heißt es in dem Protokoll. Sorgen machten sich die Notenbanker dessen ungeachtet wegen des Handelsstreits und dessen möglicher negativer Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. An den Märkten wird ein September-Zinsschritt fest eingepreist, eine weitere, vierte Erhöhung im laufenden Jahr, im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 60 Prozent.

In Jackson Hole startet am Abend das jährliche Treffen wichtiger Notenbanker. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie DACH bei Blackrock, geht davon aus, dass die Chefs der großen Notenbanken beratschlagen, wie die Zeitenwende strafferer geldpolitischer Bedingungen möglichst schonend bewerkstelligt werden kann. Aktuell zeige sich am Beispiel der schwächsten Glieder wie Argentinien oder Türkei, dass es durchaus zu unerwarteten Verwerfungen kommen könne. Richtig spannend wird es allerdings wohl erst am Freitagnachmittag, wenn Fed-Chef Jerome Powell über den geldpolitischen Ausblick in den Vereinigten Staaten sprich.

Warten auf Bayer-Konferenz zu Glyphosat

Am Aktienmarkt steht die Bayer-Aktie im Blick. Im Handel ist man skeptisch, dass es Bayer um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz gelingen wird, das Sentiment für die Aktie nachhaltig zu drehen. Bayer werde sicher zuversichtlich klingen, es dürfte aber kaum gelingen, alle Zweifel aus dem Weg zu räumen. Damit dürfte auch das Erholungspotenzial in der Aktie begrenzt bleiben. Ein US-Geschworenengericht hatte das von Bayer übernommene Agrarunternehmen Monsanto vergangene Woche wegen des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup zu einer Zahlung von 290 Millionen Dollar verpflichtet. Die Aktie handelt knapp im Minus.

Continental geben nach einer Serie von Herunterstufungen in Folge der Gewinnwarnung am Vortag um weitere 2,2 Prozent nach.

Im TecDAX legen RIB Software um 5 Prozent zu. Das Unternehmen hat einen erfolgreichen Abschluss einer Partnerschaft gemeldet und hofft nun auf neue Kunden an der US-Westküste.

Die Aktie des irischen Baustoffunternehmens CRH legt nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen um 2,5 Prozent zu. Die Ergebnisse belegen nach Meinung von Davy, dass der Trend sich gegenüber dem durch das Wetter belasteten ersten Quartal deutlich belebt hat.

Mit einem Kursplus von 5 Prozent reagieren Sunrise darauf, dass das Schweizer Telekommunikationsunternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Sowohl der Umsatz wie auch das bereinigte EBITDA der Freenet-Beteiligung sind nach Aussage eine Händlers zudem leicht oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Die Aktie von Freenet, das Unternehmen ist an Sunrise beteiligt, steigt um 1,2 Prozent.

Das operative Ergebnis der Semperit Gruppe ist in den ersten sechs Monaten 2018 trotz leichter Umsatzeinbußen deutlich gestiegen, für die Aktie geht es um 4 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.424,66 0,13 4,48 -2,26 Stoxx-50 3.082,11 0,16 4,93 -3,01 DAX 12.382,83 -0,02 -2,87 -4,14 MDAX 26.738,70 0,21 55,71 2,05 TecDAX 2.953,91 0,60 17,50 16,80 SDAX 12.275,43 -0,06 -6,85 3,27 FTSE 7.575,30 0,01 1,06 -1,26 CAC 5.426,60 0,11 5,99 2,15 Bund-Future 163,14 -0,06 2,84 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1566 -0,25% 1,1566 1,1600 -3,7% EUR/JPY 128,25 +0,03% 128,20 128,17 -5,2% EUR/CHF 1,1378 -0,18% 1,1384 1,1395 -2,8% EUR/GBP 0,8978 -0,00% 0,8979 0,8984 +1,0% USD/JPY 110,87 +0,29% 110,84 110,51 -1,6% GBP/USD 1,2883 -0,23% 1,2882 1,2911 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.443,11 +0,7% 6.457,93 6.664,73 -52,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,63 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,71 USA 10 Jahre 2,82 2,82 0,40 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,74 67,86 -0,2% -0,12 +15,4% Brent/ICE 74,51 74,78 -0,4% -0,27 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,37 1.195,51 -0,6% -7,15 -8,8% Silber (Spot) 14,58 14,76 -1,2% -0,18 -13,9% Platin (Spot) 781,40 793,00 -1,5% -11,60 -15,9% Kupfer-Future 2,62 2,67 -2,0% -0,05 -21,6%

