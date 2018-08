Die Aussicht auf eine US-Zinserhöhung belastet den Kurs der Gemeinschaftswährung. Der Euro verliert etwa einen halben Cent.

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1554 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA gab dem Dollar am Morgen Auftrieb, ...

