FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im August an Fahrt gewonnen. Während die Industrie an Dynamik verlor, legten die Dienstleister spürbar zu. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,7 Zähler von 55,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 56,1 Zähler von 56,9 im Vormonat. Volkswirte hatten im Mittel einen Rückgang auf 56,5 prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte dagegen auf 55,2 Punkte von 54,1 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 54,2 erwartet.

"Die deutschen Unternehmen blieben im August erstaunlich widerstandsfähig", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "So zeigen unsere heutigen Daten, dass die Ängste vor einer globalen Abkühlung und deren Auswirkungen auf den Konjunkturverlauf gänzlich unbegründet waren."

August 23, 2018 03:40 ET (07:40 GMT)

