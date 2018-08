Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) zahlt für das Jahr 2018 eine Zwischendividende in Höhe von 19,6 Eurocent, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 19,2 Eurocent ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 2,1 Prozent angehoben. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 26. September 2018 (Record day: 7. September 2018). CRH (Cement Roadstone Holding) zahlt seine Dividende in ...

