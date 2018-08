Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Europas größter Handelskonzern Carrefour (ISIN FR0000120172/ WKN 852362) hat schon bessere Tage gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Seit 2007 seien die Gewinne um rund zwei Drittel gesunken. Unternehmens-Chef Alexandre Bompard habe seinem Konzern daher einen radikalen Umbau verordnet. Bis 2020 wolle der Manager jährlich zwei Mrd. Euro sparen. Dafür habe Carrefour angekündigt, seine Belegschaft am Firmensitz um 2.400 Beschäftigte zu reduzieren. Gleichzeitig plane der Konzern einen Strategieschwenk. Dabei gehe es etwa den großflächigen Hypermärkten und den Discounter-Filialen der Marke Dia an den Kragen. Der Umbau koste zunächst aber einmal viel Geld. Wegen der hohen Restrukturierungskosten habe Carrefour im ersten Halbjahr einen Nettoverlust von 750 Mio. Euro verbucht. Mit einer Aktienanleihe Plus (ISIN DE000DK0RLJ4/ WKN DK0RLJ) der DekaBank könnten Anleger gepuffert auf eine Wende spekulieren. (Ausgabe 33/2018) (23.08.2018/alc/n/a) ...

