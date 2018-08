Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europäische Staatsanleihen starteten freundlich in den Juli und legten zunächst leicht zu, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Peripherieanleihen seien gefragt geblieben, da sich die Situation in Italien auf einem deutlich erhöhten Renditeniveau stabilisiert habe. Die als sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden hätten von einer weiteren Eskalation im Handelsstreit mit den USA profitiert. Darüber hinaus habe US-Präsident Trump bei vielen Staatschefs für Unmut gesorgt. Auf seiner Europareise habe er sich bei strittigen Themen wenig kompromissbereit gezeigt und die diplomatischen Beziehungen einer harten Bewährungsprobe unterzogen. Höhepunkt dieser Reise sei das Treffen mit Russlands Präsident Putin gewesen. Für seine Äußerungen auf der anschließenden Pressekonferenz sei er hart kritisiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...