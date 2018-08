Melsungen (ots) -



Der bei Patienten und in Fachkreisen geschätzte Ratgeber "Stoma und Ernährung" ist jetzt günstig als E-Book erhältlich. Das Buch richtet sich an Menschen mit künstlichem Darmausgang und ihre Angehörigen. Zu bestellen ist der Ratgeber für 4,99 Euro über Amazon unter folgendem Link: https://www.amazon.de/dp/B07FNSXP16/



Die Autoren, Anästhesist und Intensivmediziner Privatdozent Dr. Michael Adolph, Chirurg Prof. Dr. Marc E. Martignoni und Sternekoch Alfons Schuhbeck, sprechen in diesem Ratgeber über Ernährung, die speziell auf die Bedürfnisse von Stomaträgern abgestimmt ist. Der Ratgeber nimmt den Leser mit auf eine Körperreise, erklärt, was beim Verdauen von Nahrung passiert, liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut bzw. schwer verdaulichen Lebensmitteln. Besondere Rezepte von Starkoch Alfons Schuhbeck aus München machen den Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Küche eines Menschen mit künstlichem Darmausgang. Das E-Book ist für Smartphones & Tablets über die Android & iOS Kindle-App sowie für alle gängigen Kindle E-Reader + Fire Tablets verfügbar.



