Brugg - Mit WebFOCUS Infographics von Information Builders können Benutzer ohne die Hilfe von professionellen Designern überzeugende datengesteuerte Infografiken erstellen.

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, liefert ab sofort WebFOCUS Infographics aus. Diese neue funktionale Erweiterung ermöglicht Unternehmen die einfache Erstellung und Automatisierung von visuell aufbereiteten Daten für ein breites Publikum, ohne dass dazu professionelle Design-Erfahrung oder Software-Spezialisten erforderlich sind.

Verständliche Daten-Stories ohne viel Worte

Ein Grossteil der Informationen wird visuell verarbeitet. Daher entwickelt sich die Art und Weise, wie Unternehmen BI- und Analytics-Informationen bereitstellen, immer weiter - aktuell in Form von Data Storytelling. Infografiken gewinnen schnell an Bedeutung, weil sie ohne viele Worte sofort verständliche Daten-Stories liefern. Mit WebFOCUS Infographics können Unternehmen dieses visuelle Werkzeug nutzen, um vorhandene Geschäftsdaten auf die nächste Ebene zu heben und die tägliche Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Interessenten in hochgradig visuelle und überzeugende datenorientierte Inhalte zu transformieren.

Als Ergebnis einer Partnerschaft mit einem marktführenden Infografik-Anbieter ...

