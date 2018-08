Teurere Oldtimer findet man nirgends: Die Monterey Car Week in Pebble Beach startet am Freitag. Was bei der Auktion unter den Hammer kommt, worauf Anleger achten und was Liebhaber wissen müssen.

Wenn bei Sotheby's am Samstag der Hammer fällt, wird wahrscheinlich wieder ein Rekord bei Oldtimerpreisen gebrochen. Das Auktionshaus versteigert während der Monterey Car Week im kalifornischen Pebble Beach ein Exemplar des legendären Sportwagens Ferrari 250 GTO. Experten erwarten einen Erlös von rund 45 Millionen US-Dollar, rund 39 Millionen Euro. Der derzeitige Besitzer bezahlte für den Ferrari im Jahr 2000 rund sieben Millionen US-Dollar. Wahnsinn oder clevere Wertanlage?

Vielleicht beides. Von dem italienischen Rennwagen entstanden ab 1962 nur 36 Fahrzeuge, neu kostete der Rennwagen mit Straßenzulassung seinerzeit rund 72.000 D-Mark. Eine wahnsinnige Wertsteigerung - und eine exzellente Geldanlage.

Ein Trend, auf den Experten schon seit Jahren setzen. Nicht alle Besitzer halten einen Klassiker aus purer Liebe zum Automobil. Historische Fahrzeuge können wertbeständiger als Aktien, Immobilien oder Gold sein. Sie bieten Inflationsschutz, da sie von der allgemeinen Finanzwelt abgekoppelt sind und versprechen wachsende Rendite. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, und damit klettern die Preise.

"Oldtimer als Wertanlage haben auch steuerliche Vorteile und sind deshalb für einige Investoren interessant - für sie müssen im Gegensatz zu Aktien oder Immobilien keine Steuern bei Gewinnen bezahlt werden", sagt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach bei Köln. Die Wertanlage macht vielen Investoren aber auch Spaß. Sie zu besitzen und zu pflegen, aber auch damit zu fahren.

Dieses Jahr werden bei Auktionen rund um den Concours d'Elegance in Pebble Beach gleich mehrere seltene Fahrzeuge versteigert. Neben dem Ferrari 250 GTO auch ein Ford GT 40 Le Mans und Aston Martin DP215. "Es ist sehr selten, dass so viele exklusive Fahrzeuge auf Auktionen an einem einzelnem Ort angeboten werden. Das zeigt, wie zuversichtlich der Markt derzeit ist, sagt Frank Wilke, Oldtimer-Experte und Geschäftsführer von Classic Analytics, ein Unternehmen zur Marktbeobachtung und Bewertungen für Oldtimer. Denn solche Pretiosen werden nur versteigert, wenn sich der Auktionator einen hohen Preis verspricht.

Oldtimer als Wertanlage sind nach Einschätzung von Frank Wilke in den vergangenen zehn bis 15 Jahren beliebter geworden. Auf deutschen Straßen fahren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) rund 674.000 Autos mit einem Alter von mehr als 30 Jahren auf dem Blech. 422.000 davon mit einem H-Kennzeichen ...

