FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hält einen Bericht im Handelsblatt für plausibel, wonach sich Bundeskanzlerin Merkel bei der Auseinandersetzung um die 2019 anstehende Besetzung europäischer Spitzenposten nicht mehr auf Jens Weidmann als Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi konzentrieren will. Wichtigster Grund dafür ist aus Krämers Sicht, dass die Politiker, die über die Personalie zu entscheiden haben, kein Interesse an einem geldpolitischen Falken haben, auch die deutschen nicht.

"Weil die Ursachen der Staatsschuldenkrise insbesondere in Italien nach wie vor ungelöst sind, werden die Regierungen im Euroraum weiter auf Schützenhilfe durch eine geldpolitisch weich ausgerichtete EZB drängen", schreibt Krämer in einem Kommentar.

Falken wie Weidmann hätten deshalb keine Chance, bei der Neubesetzung des Postens zum Zuge zu kommen. Krämer rechnet nun mit einem Kandidaten, der bereit ist, wie Draghi "die Währungsunion auch mit Mitteln der Geldpolitik zusammenzuhalten". "Wer das genau sein wird, lässt sich heute schwer prognostizieren, auch wenn immer wieder Namen wie Villeroy (Frankreich) oder Liikanen (Finnland) genannt werden", schreibt Krämer.

Der Commerzbank-Chefvolkswirt fühlt sich durch den Bericht in seiner Erwartung bestätigt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach einem Ende der Netto-Anleihekäufe am Jahresende noch sehr lange die Erträge aus fällig werdenden Staatsanleihen reinvestieren wird. "Damit wird sie auf Jahre knapp ein Drittel der Staatsanleihen halten und die Anleihenrenditen im Interesse der hoch verschuldeten Staaten dauerhaft drücken", prognostiziert Krämer. Darüber hinaus erwarte er keinen echten Zinserhöhungszyklus, auch wenn die EZB ihren Einlagensatz im September 2019 von minus 0,4 auf minus 0,3 Prozent anheben dürfte.

Das Handelsblatt hatte unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte hochrangige Quelle in der Regierung berichtet, Merkel wolle sich darauf konzentrieren, für Deutschland des Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu sichern, weil dieser mehr politische Einflussmöglichkeiten biete. Weder die Bundesregierung noch die Bundesbank wollte den Bericht kommentieren.

Weidmann spricht am Donnerstag um 11.00 Uhr im Verein der ausländischen Presse in Berlin. Eine Regierungspressekonferenz findet am Donnerstag nicht statt.

