Solothurn - Beim ersten Solothurner Hackathon messen sich vom 2. bis 4. November 2018 im Coworking Uferbau Solothurn clevere Software-Entwickler und IT-Talente zusammen mit Entrepreneurs aus dem In- und Ausland zu einem spannenden Programmier-Wettbewerb im Bereich IoT (Internet of Things, Internet der Dinge). Der Hackathon wird von Digital Eleven in Kooperation mit den Software-Unternehmen Intersys und Trustwise organisiert und steht unter dem Patronat der Solothurner Standortförderung.

Im ersten Solothurner Hackathon geht es unter dem Motto "Boost the Furture" thematisch darum, wie Geschäftsprozesse in der Industrie durch IoT-Lösungen und Blockchain-Technologie nachhaltiger und effizienter oder sogar disruptiv gestaltet werden können. Teilnehmer haben die Möglichkeit, kreativ und in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aus den verschiedensten Fachrichtungen ihre Ideen umzusetzen und innovative Ansätze zu entwickeln. Ziel ist es, clevere Industrielösungen von morgen bereits heute zu gestalten. Die drei besten Teams erhalten 10'000, 7500 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...