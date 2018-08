Rastatt (ots) -



Seit mehr als 30 Jahren gehört Claudia Jung (54) zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers - und sie genießt ihre Prominenz noch immer. "Ehrlich gesagt - eigentlich ist es doch auch schön, erkannt zu werden. In manchen Situationen wäre es zwar schöner, nicht ständig unter Beobachtung zu stehen, aber es tut ganz tief im Innern dann doch gut", sagt die Sängerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (9/2018; EVT: 23. August). Zudem macht es ihr immer noch Spaß, auf der Bühne zu stehen und ihre Fans zu begeistern. "Mehr denn je! Weil man sich nicht mehr verbiegen muss. Es ist total entspannt, auch mal nicht die Nummer eins zu sein", erklärt sie und betont voller Gelassenheit: "Heute, nach über 30 Jahren auf der Bühne, weiß ich: Ich muss keinem mehr etwas beweisen, auch mir nicht. Ich kann mich zurücklehnen und die Musik machen, die ich mag." Claudia Jung hat gerade ihr neues Album "Schicksal, Zufall oder Glück" veröffentlicht und sofort in den Schlager-Charts platziert.



"Ich glaube, alles ist Schicksal", sagt die Sängerin weiter in dem Interview mit Blick auf den Titel der neuen CD. Wie das Leben verlaufe, werde von "einer nicht sichtbaren Kraft in groben Zügen" vorbestimmt. Sie habe dabei großes Glück gehabt und sei dafür sehr dankbar. "Mein Leben ist so, wie ich's mir gewünscht habe." Gründe zu "meckern" oder unzufrieden zu sein, habe sie jedenfalls nicht, erklärt Claudia Jung und denkt dabei vor allem an die vielen Menschen auf der Welt, denen es wirklich schlecht geht: "Wenn ich für die Welthungerhilfe auf Reisen bin - diesen Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten geht es dreckig. Das sind Probleme!"



