Prometho stellt unter anderem Tinten für die Kennzeichnung von Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen her, beispielsweise für den Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums oder eines Produktcodes. Konventionelle Tinten in diesem Bereich können Inhaltsstoffe enthalten, die potenzielle Gesundheitsrisiken in der Verarbeitung mitbringen und vom Gesetzgeber zunehmend eingeschränkt werden. Gerade die verwendeten Farbstoffe sind oft umwelt- und gesundheitsgefährdend.

Anforderungen ermöglichen biobasierte Farbstoffe

Beim Kennzeichnungsdruck zählen im Gegensatz zum Digitaldruck weniger die Farbqualität als vielmehr ein hoher Kontrast und eine gute Maschinenlesbarkeit. Darum bietet sich im ersten Schritt gerade dieser Bereich für den Ersatz konventioneller durch biobasierte Farbstoffe und Pigmente an. "Denn die hohen Anforderungen an standardisierte Farbqualitäten, wie sie im Digitaldruck gefordert sind, könnten Naturfarben momentan noch nicht erfüllen. Perspektivisch wollen wir aber auch Alternativen für den Digitaldruck entwickeln", erklärt Projektleiter Jens-Christoph Hoffmann von Prometho.

Das Unternehmen vermarktet bereits seit 2010 Tinten, deren Löse- und Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Allerdings war es bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...