FRANKFURT (Dow Jones)--Die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding nicht entscheidend davon abhängen, wer Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi wird. "Die EZB-Präsidentschaft ist eine einflussreiche Position, aber es würde meine Prognosen für die EZB-Geldpolitik nicht beeinflussen, wenn ich wüsste, wer der nächste Präsident wird", schreibt Schmieding in einem Kommentar.

Das Handelsblatt hatte unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte hochrangige Quelle in der Regierung berichtet, Merkel wolle sich darauf konzentrieren, für Deutschland den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu sichern, weil dieser mehr politische Einflussmöglichkeiten biete. Deshalb werde sie nicht dafür kämpfen, dass Bundesbank-Präsident Jens Weidmann der nächste EZB-Präsident werde. Weder die Bundesregierung noch die Bundesbank wollte den Bericht kommentieren.

Auf den Präsidenten kommt es laut Schmieding vor allem in Situationen an, in denen harte Entscheidungen gefällt werden müssten, wie Draghi sie 2012 bei der Beendigung der Euro-Krise getroffen habe. In normalen Zeiten wie den gegenwärtigen mache es jedoch keinen Unterschied, ob ein EZB-Ratsmitglied wie Weidmann, Francois Villeroy de Galhau oder Olli Rehn innerhalb des Raums den Platz wechsele. Schmieding erwartet weiterhin, dass die EZB den Hauptrefinanzierungssatz bis Ende 2019 auf 0,25 Prozent anheben wird und den Einlagensatz auf 0,00 Prozent.

