Die Privatbank Berenberg sieht die Deutsche Bank auf dem absteigenden Ast. Das größte deutsche Geldhaus habe nicht nur Ertragsprobleme, sondern leide auch unter zu hohen Kosten, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bank verliere Marktanteile in einer ohnehin von strukturellem Niedergang geprägten Branche. Größtes Sorgenkind sei dabei die Investmentbanking-Sparte.

Zudem monierte Mullany die Kapitalsituation des Instituts. So dürfte die Deutsche Bank im Jahr 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von nur noch 3 Prozent erwirtschaften. Bestenfalls könnte sie im mittleren einstelligen Prozentbereich landen.

Der Analyst kappte seine Gewinnprognose (EPS) für die Bank im laufenden Jahr um 81 Prozent. Die Schätzung für 2019 schraubte er um 54 Prozent nach unten. Deshalb senkte er das Kursziel für die als "unattraktiv" angesehene Aktie von 12 auf 8 Euro und empfahl den Anlegern, das Papier bei etwaigen Kurssteigerungen zu verkaufen.

Als mögliche Lösung der Probleme brachte der Experte eine Fusion mit der Commerzbank ins Spiel. Ein Zusammenschluss der beiden größten deutschen Geldhäuser wäre durchaus sinnvoll, sei aber recht unwahrscheinlich und komme für die Deutsche Bank wohl nur als "letzte Option" in Frage, so Mullany.

Mit der Empfehlung "Sell" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Abwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./edh/ag/zb

ISIN DE0005140008

AXC0111 2018-08-23/11:08