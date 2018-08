Barclays hat Telefonica auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 9,5 Euro belassen. Er sehe nur begrenzt Chancen auf Wertschaffung für den Fall einer Trennung der Netzwerke der spanischen Telekomgesellschaft, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Grund könnte es aber sein, die Nettoschulden zu verringern oder auch Kapital in attraktiveren Regionen einzusetzen. Telefonica habe jedoch anklingen lassen, dass Verkäufe nicht in Betracht gezogen werden. Die Spanier deckten bereits rund 70 Prozent der Haushalte mit Glasfaser ab und die Investitionen dürften bereits ihren Höhepunkt erreicht haben./ck/ajx Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-08-23/11:08

ISIN: ES0178430E18