Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica Deutschland angesichts des Ausbaus von Glasfasernetzen in Europa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das Telekomunternehmen sei gut positioniert, um von der Möglichkeit gemeinsamer Investitionen mit der Deutschen Telekom zu profitieren, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen ließen die aktuellen Telekom-Großkundenpreise der Telefonica Deutschland die Chance, zu Quad-Play-Angeboten (Festnetztelefonie, Mobilfunk, TV und Internet aus einer Hand), ohne die Profitabilität zu opfern./ck/ajx Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-08-23/11:09

ISIN: DE000A1J5RX9