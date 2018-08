Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Deutsche AM Smart Industrial Technologies LD (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Mit der sich weiter verschärfenden Rhetorik in Bezug auf Handelsfragen habe sich die Stimmung an den Aktienmärkten, insbesondere im Industriesektor, im Juni eingetrübt. Obwohl die ökonomischen Frühindikatoren global auf eine Verlangsamung des Wachstums hindeuten würden, sei die wirtschaftliche Dynamik weiterhin recht robust. Die Unsicherheit um potenzielle höhere Einfuhrzölle hätten bereits die ersten Bremsspuren im Automobilsektor verursacht. Eine Verlangsamung sei darüber hinaus im Halbleitersektor zu beobachten. ...

