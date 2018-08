Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Gemeinsame Investitionen mit der Deutschen Telekom in den Glasfaserausbau wären positiv, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnten United Internet und die Tochter 1&1 Drillisch ihre Netzwerkökonomie verbessern./ck/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

