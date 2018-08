Die Papiere von Tele Columbus stecken weiter in ihrem seit Monaten laufenden Abwärtstrend fest. Am Donnerstag ging es für die Aktien des Kabelnetzbetreibers am SDax-Ende um weitere 4 Prozent nach unten auf 2,51 Euro. Das Tagestief von 2,405 Euro lag nur knapp über dem zum Wochenauftakt erreichten Rekordtief bei 2,385 Euro.

Längst ist der Kurssprung von fast 17 Prozent vor zwei Tagen wieder verpufft. Seit Jahresbeginn haben die Anteile fast Dreiviertel ihres Börsenwertes verloren, soviel wie keine andere Aktie in dem Kleinwerteindex.

Das Unternehmen gilt als hoch verschuldet und musste unlängst die Vorlage des Halbjahresberichts verschieben. Anleger flohen aus der Aktie, Investoren reduzierten ihre Beteiligung. Die Folge war ein Kurssturz um gut die Hälfte binnen weniger Tage.

In einer am Donnerstag vorliegenden Studie kürzte nun Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs sein Kursziel von 6,00 auf 2,60 Euro. Sollte der Ausbau des Glasfasernetzes durch United Internet und der Deutschen Telekom so kommen wie geplant, würde dies ein Drittel der Präsenz von Tele Columbus "überbauen" und könnte den Wettbewerb erheblich anheizen, schrieb er./ajx/jha/

