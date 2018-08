zu Teil 2: Potentialausgleich in Antennenanlagen

Die Erdung ist für den Schutz einer Antenne (auch zu ebener Erde, außerhalb des Schutzbereichs eines Gebäudes im Garten aufgestellt) oder sonstigen, im ungeschützten Bereich eines Gebäudes angebrachten leitfähigen, ggf. elektrischen Anlagen vorgeschrieben. Antennenanlagen auf dem Dach oder in der Dachfläche, egal wie hoch oder wie tief sie angebracht sind, sind in jedem Fall bis auf nachfolgend beschriebene Ausnahme mit einer Erdungsanlage zu versehen.

Risikoberechnung vornehmen

Ist bei Gebäuden ohne Blitzschutzanlage/LPS (Lightning Protection System) eine Risikoberechnung gemäß VDE 0855-1:2017-10 Abschnitt 11.2.3.1 zur Bewertung des tatsächlichen Risikos auf Basis der Gebäudedaten erfolgt, ergibt sich ggf. ein geringeres Blitzeinschlagrisiko R als das gerade noch »zulässige Risiko« RT für den berechneten Einzelfall (R RT). Wird eine solche Einzel- oder auch GA-Anlage nach Abschnitt 11.1 von VDE 0855-1 auf eine einzelne Wohneinheit beschränkt, ist eine Blitzschutzerdung nicht vorgeschrieben, wird aber trotzdem dringend empfohlen.

Die Norm sagt aber auch klar aus, dass, wenn Daten zur Risikobewertung nicht verfügbar oder anwendbar sind, der Mast geerdet und die Kabelschirme - wie schon immer - in den PA einbezogen werden müssen.

Wer sich mit dem Flussdiagramm (Bild 5 in Teil 2 des Beitrags) zur Auswahl eines geeigneten Verfahrens gemäß Bild 10 der Norm befasst, muss erkennen, dass Erdung und PA so komplexe Themen geworden sind, dass sie sich nur durch gezielte Fortbildung beherrschen lassen. Der Praktiker sollte demnach besser auf »Nummer sicher« gehen und wie bisher eine fachgerechte Erdung und den PA herstellen (Bild 10).

Die neue Norm erwähnt aus guten Gründen auch die Hinzuziehung einer Blitzschutzfachkraft bei Vorhandensein eines äußeren Blitzschutzes und die normenkonforme Überprüfung der Wirksamkeit des LPS nach erfolgter Installation einer Antennenanlage.

Verwendete Bauteile im Detail

Obwohl gemäß der in dieser Norm zitierten Blitzschutznorm im Erdreich verbaute Erder aus Edelstahl V4A (1.4571) bestehen müssen, reicht hier bei einem oft verwendeten Kreuzprofilerder (Bild 4 aus Teil 1 des Beitrags) die Feuerverzinkung, weil die Ansprüche an die Erdung einer Antennenanlage geringer sind als an die einer Gebäude-Blitzschutzanlage. Der Erder muss 2,5?m lang sein, ein ggf. anderer Staberder muss bei gleicher Länge einen Mindestquerschnitt bei Kupfer von 50?mm2 und bei feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl von 80?mm2 aufweisen. Für den Fall eines z.B. zu harten Bodens sind statt eines 2,5-m-Erders zwei mit 1,5?m Länge im Abstand von ca. 3?m oder zwei Horizontalerder mit 2,5?m Länge im Winkel von >?60?° in den Boden einzubringen. Der Erderkopf bzw. der Horizontalerder sollte wegen der höheren Bodenfeuchte und dem auch bei Trockenheit und Frost dauerhaft geringeren Erdwiderstand mindestens 50?cm unter der Oberfläche liegen und ist im Abstand von 1?m vom Fundament, außerhalb des Gebäudes, ins Erdreich einzubringen.

Ein einzelner, 2?m oder 1,5?m langer Kreuzerder ist nicht erlaubt, auch wenn er einfacher zu verarbeiten ist. Alternativ kann man die seltener benutzten Band- oder sonstigen Erder entsprechend der VDE 0855-1 verwenden und fachgerecht verlegen. Zulässig für die Verwendung als Erder wären auch natürliche Bestandteile, z.B. durchverbundene Stahlbetonbewehrungen und andere geeignete, in Beton eingebettete unterirdische Metallkonstruktionen, deren Abmessungen den o.a. Werten entsprechen.

Wasserleitungsrohrnetze u.?ä. sind als Erder in keinem Fall ...

