Wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Finanzprodukt aus? Ein Finanzprodukt, das nicht mehr vom Wissen einiger weniger, sondern vielmehr von Mitbestimmung, Vielfalt und Transparenz bestimmt wird? Diese Fragen standen am Beginn von wikifolio.com - und der Demokratisierung der Geldanlage.Seitdem hat sich vieles getan und vieles verändert. Die Website, die Zahl der Mitarbeiter und Partner, sowie selbstredend die Zahl der Nutzer und der wikifolios. 2012 wurden die ersten wikifolio-Zertifikate aus der Taufe gehoben. Noch im selben Jahr wurde die 1,5-Millionen-Marke beim investierten Kapital geknackt. Danach ging es Schlag auf Schlag. Ein Kurzüberblick über einige Meilensteine in den vergangenen sechs Jahren wikifolio.com.2012 bis heute: Meilensteine in der Geschichte von wikifolio.comDoch welche wikifolios haben sich über alldie Jahre bewährt? Wer konnte nachhaltig die beste Performance aufs Börsenparkett zaubern? Wir feiern sechs Jahre wikifolio-Zertifikate und nehmen die alte Trader-Riege auseinander. Die folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...