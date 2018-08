Hier eine kompakte Zusammenfassung zu den heutigen Zahlen, News und Unternehmensanalysen: Zahlen gibt es heute von CA Immo, EVN , Semperit , KapschTrafficCom und SBO . Bei einem wenig veränderten ATX am Vormittag kann sich die CA Immo an der Spitze des Index positionieren, die Halbjahreszahlen kommen offenbar gut an. Das Unternehmen verbuchte im ersten Halbjahr 2018 eine Steigerung der Mieterlöse um 5,9 Prozent auf 93,8 Mio. Euro. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 149,8 Mio. Euro um 0,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Gesteigert wurde auch der FFO: Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) konnte zum Vorjahreswert (56,0 Mio. Euro) um 12,8 Prozent auf 63,2 Mio. Euro verbessert werden. Dies liegt über dem Konsensus und über den...

