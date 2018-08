Hamburg (ots) - Popstar Sasha, 46, setzt auf Glücks-Rituale. "Vor dem Auftritt stellen wir uns in einen Kreis und trinken ganz klassisch einen Schnaps", verrät der 46-Jährige im Interview mit GALA (Heft 35/2018, ab heute im Handel) über sich und seine Band. "Jedes Mal verkündet ein anderer das Motto des Abends. Wie das ausfällt, kommt auf den jeweiligen Humor an. Es kann ernst sein, eine Kampfansage oder ein unsinniger Reim wie: 'Bevor ich in den Zoo fahre, spiele ich lieber in Hannover.'" Sashas aktuelle Tournee startet im September.



