3,5 Milliarden Euro sollen bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive und die Vernetzung von Autos gesteckt werden. Das kündigte Volkswagen in Berlin an. Auch Kooperationen und Übernahmen seien geplant.

Im Umbruch der Autobranche hin zu E-Mobilität und Digitalisierung will Volkswagen Milliarden in die Vernetzung seiner Autos stecken. 3,5 Milliarden Euro sollten bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive fließen, kündigte der Konzern ...

