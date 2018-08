In dem als Webkonferenz abgehaltenen Meeting wurde der Entwurf des Profils thematitisiert und einige Ergänzungen dazu vorgenommen. Darüber hinaus behandelten die Teilnehmer Use Cases und Requirements der gemeinsamen Arbeitsgruppe von IEEE/IEC, die Basis für das industrielle TSN Profil werden sollen. Dabei wurden besonders der für Maschinenbauer wichtige Aspekt besprochen, der eine getrennte Konfiguration von Maschineninterner Kommunikation und der Zellenkommunikation an einem TSN Netz vorsieht.

Die ETG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...