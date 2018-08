BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen wird sein Carsharing-Angebot zum Start im kommenden Jahr in Berlin zunächst mit 2.000 Elektroautos ausstatten und plant in den Folgejahren das Angebot in weiteren Städten. Die Marke Volkswagen, die damit in den zunehmend wichtiger werdenden Markt für Mietwagen vor allem in Großstädten einsteigt, will das Angebot ab dem Jahr 2020 in anderen europäischen Märkten sowie in den USA und Kanada auf den Markt bringen.

VW folgt damit anderen Herstellern. Daimler und BMW, die seit längerem mit Car2Go und Drivenow am Markt sind, legen ihre Dienste derzeit zusammen. Die französischen Konkurrenten Renault und Peugeot haben bereits angekündigt, in Paris ins Carsharing von Elektroautos einsteigen zu wollen.

Der Wolfsburger Konzern will seinen Dienst in der Hauptstadt ab dem zweiten Quartal zunächst mit 1.500 elektrischen Golf ausstatten, später sollen dann 500 elektrische Modelle des Kleinwagens Up hinzukommen. Das Carsharing-Anbebot soll unter der Sub-Marke "We Share" eingeführt werden.

"We Share soll von 2020 an die Markteinführung unserer neuen vollelektrischen I.D.-Modelle unterstützen und leistet damit einen signifikanten Beitrag zur E-Mobilitäts-Offensive der Marke Volkswagen", sagte Jürgen Stackmann, Vertriebschef der Marke VW.

Angesichts des Wandels in der Autobranche will VW den Aufbau einer konzernweiten Plattform und digitaler Services für das eigene Ökosystem "Volkswagen We" beschleunigen. Bis 2025 sollen für die Digitalisierungsoffensive rund 3,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. VW will mit digitalen Angeboten und Diensten Umsätze in Milliardenhöhe erzielen.

August 23, 2018 05:04 ET (09:04 GMT)

