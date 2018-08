Nach den Kursgewinnen in den vergangenen Tagen haben sich Anleger am Donnerstag eine Verschnaufpause gegönnt. Vor allem der seit Monaten schwelende Handelsstreits zwischen China und den USA drückte die Stimmung. "Ein Ende des Handelskonflikts ist nicht in Sicht", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Den vollständigen Artikel lesen ...