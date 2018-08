Paris - Die Anleger haben am Donnerstag trotz der Fortsetzung des Zollstreits zwischen den USA und China auf eine baldige Annäherung und Entspannung gesetzt. Zwar sei die nächste Eskalationsstufe erreicht worden, doch Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht mit Blick auf die Zollthematik "mittlerweile einen gewissen Gewöhnungseffekt bei den Anlegern".

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,20 Prozent auf 3426,98 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 um 0,23 Prozent auf 5433,06 Punkte vor. In London gewann der FTSE 100 zuletzt 0,35 Prozent auf 7600,40 Zähler.

Der Handelskonflikt hatte an diesem Morgen eine neue Eskalationsstufe erreicht, nachdem Washington weitere Strafzölle in Kraft setzte und Peking sich umgehend revanchierte. "Keiner will schwach dastehen, bevor man sich gemeinsam an den Verhandlungstisch begibt", sagte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...