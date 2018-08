Mehrere jugendliche Migranten können das Schiff "Diciotti" verlassen. Für die anderen Migranten schaut es bisher schlecht aus.

Nach tagelangem Warten an Bord durften die minderjährigen Migranten das Schiff "Diciotti" der italienischen Küstenwache in Sizilien verlassen. Die rund 30 unbegleiteten Minderjährigen konnten in der Nacht zu Donnerstag im Hafen von Catania an Land gehen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, nun endlich die 27 Jugendlichen treffen zu können. Laut Innenministerium in Rom sind sie alle zwischen 14 und 16 Jahre alt.

Die übrigen der ursprünglich 177 Menschen, die das Schiff "Diciotti" vor einer Woche auf See ...

Den vollständigen Artikel lesen ...