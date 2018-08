Ein gutes zweites Quartal die Freenet-Beteiligung Sunrise begünstigte die Aktien des deutschen Mobilfunkanbieters am Donnerstag. Die im TecDAX notierte Freenet-Aktie legte bereits kurz nach Eröffnung um mehr als ein Prozent zu. Dadurch konnte sie sich weiter stabilisierten, nachdem sie zuletzt unter einer Schwäche gelitten hatte. Sunrise schnitt besser ab als von den Beobachtern erwartet. Außerdem erhöhte das Schweizer Telekom-Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr und stellte den Anlegern zudem eine höhere Dividende in Aussicht. An Sunrise, dem zweitgrößten Mobilfunkanbieter in der Schweiz, ist Freenet mit knapp 25 Prozent beteiligt.

Erfolgreiches HD-TV

Aber auch die eigenen Zahlen konnte Freenet zwischen April und Juni steigern. Vor allem setzte sich die positive Entwicklung im Bereich TV und Medien fort. Neben einem stabilen Mobilfunkbereich trug im zweiten Quartal das Geschäft mit den über die DVB-T2-Antenne und das Internet ausgestrahlten Fernsehsignalen zu einem Wachstum beim operativen Ergebnis bei. Im zweiten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dieser Sparte um fast ein Viertel. Mit dem Teilverkauf des Radiobereichs verdoppelte sich das Ergebnis im ersten Halbjahr sogar. Dazu startete im August eine Kampagne, um das HD-Angebot bekannter zu machen.

Aufwärtsbewegung

Technisch wurde die Abwärtstendenz, beginnend vom Hoch um 33 Euro von Ende Januar, ...

