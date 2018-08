ORBIS AG: ORBIS hebt nach starkem ersten Halbjahr die Prognose für 2018 an DGAP-Ad-hoc: ORBIS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis ORBIS AG: ORBIS hebt nach starkem ersten Halbjahr die Prognose für 2018 an 23.08.2018 / 11:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ORBIS AG: ORBIS hebt nach starkem ersten Halbjahr die Prognose für 2018 an Saarbrücken, 23. August 2018 - Das im General Standard notierte Saarbrücker Software- und Business-Consulting-Unternehmen ORBIS AG hebt nach dem ersten Halbjahr die Prognose für die Geschäftszahlen 2018 an: Gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 Nach vorläufigen Zahlen steigt der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,1 % auf TEUR 27.683 (Vorjahr: TEUR 24.928). Das Betriebsergebnis (EBIT) verbessert sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 19,2 % auf TEUR 1.468 (Vorjahr: TEUR 1.232). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöht sich um 31,8 % auf TEUR 1.497 (Vorjahr: TEUR 1.136). Das Konzernergebnis der ORBIS AG nach Steuern und Minderheitenanteilen erhöht sich um 8,7 % auf TEUR 734 (Vorjahr: TEUR 675); was einem Ergebnis von 8,7 Cent je Aktie entspricht (Vorjahr: 8,0 Cent je Aktie). Die Mitarbeiterzahl steigt zum 30. Juni 2018 um 11,2 % auf 457 (Vorjahr: 411). Weitere Zuwächse im zweiten Halbjahr 2018 Angesichts des guten ersten Halbjahres, der überwiegend positiven Geschäftsaussichten sowie den Effekten aus der Mehrheitsbeteiligung an dem holländischen SAP-Consulting-Partner Quinso B.V. und der damit verbundenen Konsolidierung im zweiten Halbjahr 2018, passt das Unternehmen seinen Finanzausblick an. Wir gehen nun für das Gesamtjahr von einer Umsatzsteigerung von > 12 % und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) von > 25 % gegenüber dem Vorjahr aus. Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erfolgt am 28. August 2018. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.orbis.de oder Dr. Sabine Stürmer, Leiterin Investor Relations der ORBIS AG Tel: +49 (0)681 99 24 605, E-Mail: sabine.stuermer@orbis.de 23.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS AG Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de ISIN: DE0005228779 WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716789 23.08.2018 CET/CEST

