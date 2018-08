Great Bear Resources Ltd. informierte gestern über die Entdeckung eines hochgradigen Goldvorkommens im Zielgebiet Hinge Zone auf dem Projekt Dixie im Red Lake District der kanadischen Provinz Ontario. Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wurden im Zielgebiet Hinge Zone insgesamt acht Bohrlöcher abgeteuft, die allesamt die Mineralisierung schnitten und gute Ergebnisse brachten.



Die restlichen 20-25 Bohrlöcher im Umfang von 5.000 m, die für diesen Sommer noch geplant sind, will das Unternehmen zum Teil ebenfalls an der Hinge Zone anlegen, zum Teil sollen aber auch andere Ziele wie die Gebiete Dixie Main Limb und South Limb getestet werden.



Zu den Höhepunkten der Bohrungen an der Hinge Zone zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch DHZ-003: 26,91 g/t Gold über 16,35 m; darin 51,39 g/t Gold über 5,05 m und 112,63 g/t Gold über 1,0 m



? Bohrloch DHZ-004: 44,47 g/t Gold über 7,00 m; darin 143,24 g/t Gold über 2,00 m



