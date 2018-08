Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag leicht im Plus, ist davor aber bereits auch knapp ins Minus zurückgefallen. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck der vergangenen Tage, dass sich der SMI bei gut 9'000 Punkten etwas festgefahren hat. Gedämpft wird die Risikofreude der Investoren vom politischen Gezerre um den US-Präsidenten Donald Trump einerseits und vom Handelsdisput zwischen den USA und China andererseits. Vom unsicheren Umfeld profitieren insbesondere die hiesigen Schwergewichte mit ihrem defensiven Charakter.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed bestätigte gestern Abend derweil die Erwartung, dass demnächst mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA zu rechnen ist. Die US-Währungshüter sehen aber gemäss dem Protokoll den Handelskonflikt als grösstes Risiko für die Wirtschaftsaussichten. Und dieser hat sich am Berichtstag mit der Ankündigung neuer Zölle seitens der USA und den umgehend folgenden Antworten von China weiter verschärft. In den Fokus rückt zudem das am Berichtstag anlaufende Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnet um 10.45 Uhr ein Plus von 0,19 Prozent und steht bei 9'065,15 Punkten. Der 30 Aktien umfassende ...

