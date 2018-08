Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aareal Bank nach einer Investorenveranstaltung von 42,50 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Roadshow habe die gute Geschäftsqualität des Gewerbeimmobilien-Finanzierers in einem wettbewerbsintensiven Umfeld bestätigt, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings nahm der Experte leichte Reduzierungen an seinen Schätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 vor./edh/ag Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-23/11:56

ISIN: DE0005408116