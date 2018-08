Essen (ots) - Die Universität zu Kiel vereint drei wichtige, aber oft vernachlässigte Arbeitsbereiche in einem Vizepräsidentenamt. Und macht damit die Bereiche Lehramt, Wissenschaftskommunikation und Weiterbildung zur Chefsache. Dafür vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats August.



Was haben Lehramt, Wissenschaftskommunikation und Weiterbildung gemein? Auf den ersten Blick nicht viel, außer dass diese Aufgaben an einer Universität in der Regel unter einer mangelnden Wertschätzung leiden. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat diesen drei Bereichen eine starke Stimme gegeben und sie in der Denomination einer Vizepräsidentin vereint. Dafür verleiht der Stifterverband der Universität zu Kiel die Hochschulperle des Monats August.



"Diese Kombination und strategische Verankerung innerhalb der Hochschulleitung ist einzigartig an deutschen Hochschulen. Damit gibt sich die Universität in der qualitätsgesicherten Weiterentwicklung dieser Handlungsfelder ein starkes Profil und sendet ein wichtiges Signal", betont die Jury des Stifterverbandes.



Die Denomination "Vizepräsidentin für Lehramt, Wissenschaftskommunikation und Weiterbildung" gibt es seit Mai 2017.



Was ist eine 'Hochschulperle'? Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperle des Jahres" gekürt.



