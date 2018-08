Zürich - 2017 war für Schweizer Privatbanken insgesamt ein gutes Jahr. Zur verbesserten Lage hat jedoch hauptsächlich die erfreuliche Entwicklung an den Finanzmärkten beigetragen. Die operativen Kosten sind bei zahlreichen Schweizer Privatbanken immer noch zu hoch und viele stehen weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Es gibt aber auch einige starke Geldinstitute mit einer hervorragenden Performance. Dies zeigt die jährliche Studie von KPMG und der Universität St. Gallen. In ihrer jährlichen Untersuchung hat KPMG Schweiz gemeinsam mit der Universität St. Gallen 90 in der Schweiz tätige Privatbanken auf ihre Rentabilität, ihr Wachstum sowie ihre Kosteneffizienz hin untersucht.

2017 war für Schweizer Privatbanken insgesamt ein gutes Jahr. Strukturelle Veränderungen aufgrund der Finanzkrise hatten eine Reihe schwieriger Jahre zur Folge. Nun scheint sich das Blatt allmählich zum Besseren zu wenden. Negative Einmaleffekte in Form von Mittelabflüssen und Strafzahlungen dürften der Vergangenheit angehören. Zahlreiche Banken haben die aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie FATCA oder den automatischen Informationsaustausch (AIA) zwischenzeitlich umgesetzt. Zur verbesserten Lage hat hauptsächlich die erfreuliche Entwicklung an den Finanzmärkten beigetragen. Der globale Aktien-Boom führte bei den verwalteten Vermögen zu einem Zuwachs von über CHF 200 Mrd. sowie zu höheren Erträgen aus dem Kommissionsgeschäft. Die Netto-Zinserträge stiegen ebenfalls, unter anderem dank des Zinsanstiegs in den USA und erhöhter Kreditvolumen.

Positive Entwicklung unter Vorbehalt

Schweizer Privatbanken erzielten 2017 mit CHF 2,8 Mrd. einen um 18,7% höheren Reingewinn als 2016. Gegenüber 2015 hat sich dieser gar verdoppelt. Dabei gelang es rund zwei Dritteln der in der Schweiz operierenden Privatbanken, ihre Eigenkapitalrendite im vergangenen Jahr zu verbessern. Das gesamte in der Branche eingesetzte Eigenkapital generierte somit eine angemessene Rendite von 7,1%, wobei man sich allerdings der Tatsache bewusst sein muss, dass hinter diesem Durchschnittswert eine ausgezeichnete Performance der grössten Privatbanken steht.

2017 nahmen die von Schweizer Privatbanken insgesamt verwalteten Vermögen um 7,8% auf CHF 2'616 Milliarden zu; im Vorjahr belief sich das Wachstum auf 5,1%. Weltweit legten die Aktienmärkte um über 20% zu. 87,4% des hiesigen Wachstums der verwalteten Vermögen lassen sich auf diese Tatsache zurückführen. Netto-Neugeldzuflüsse wurden von mehr als der Hälfte der Banken verzeichnet (54%). Anders ausgedrückt hatte nahezu die Hälfte der Banken Netto-Neugeldabflüsse zu verzeichnen. Dieses Ergebnis überrascht, da der grösste Teil der Abflüsse bei Kunden aus dem Nicht-Kerngeschäft eigentlich bereits hätte abfliessen sollen, sodass für 2017 stärkere Netto-Neugeldzuflüsse zu erwarten gewesen wären.

Obschon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...