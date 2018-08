Das amerikanische Direktvertriebsunternehmen Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, NYSE: TUP) zahlt am 4. Oktober 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 68 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre aus. Record date ist der 19. September 2018. Der Konzern aus Orlando, im US-Bundesstaat Florida, schüttet auf das gesamte Jahr gerechnet 2,72 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 33,97 US-Dollar ...

