Die USA sind bereit, mit weiteren Sanktionen die iranischen Ölexporte auf Null zu senken, sagte John Bolton, der nationale US-Sicherheitsberater, so "The Guardian". "Der Regimewechsel im Iran ist keine amerikanische Politik, aber was wir wollen, ist eine massive Änderung des Verhaltens des Regimes", sagte Bolton bei seinem Besuch in Israel. Donald Trump hatte im Mai 2018 das Atomabkommen ...

