Mehrere EU-Spitzenpositionen werden nächstes Jahr neu besetzt DE30 notiert immer noch unterhalb der Widerstandszone Deutsche Bank (DBK.DE) droht Russland mit Einstellung des Geschäftsbetriebs

Der Beginn der europäischen Sitzung ist eher gedämpft. Die meisten Blue-Chips-Indizes weisen zwar Gewinne auf, doch die Anstiege halten sich hierbei in Grenzen. In Österreich, Italien, Portugal und Russland sind wiederum Rückgänge zu beobachten. Der russische RTS-Index ist der einzige Hauptindex, der größere Bewegungen aufweist, da er über 1% unter dem gestrigen Schlusskurs notiert. Betrachtet man die Brachenindizes des STOXX Europe 600, so ist festzustellen, dass Technologie- und Reiseunternehmen am besten performen, während Automobilhersteller am schlechtesten abschneiden. Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, wurde weitgehend als Nachfolger von Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank erwartet. Mario Draghis Amtszeit als EZB-Präsident endet im Oktober 2019. Nach Angaben des Handelsblattes könnte die deutsche Regierung das Land jedoch für diese Position aus dem Rennen werfen. Die Zeitung behauptet, dass Angela Merkel eher bereit sein könnte, ...

