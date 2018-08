Berlin (ots) - Im Juli 2018 erweiterte NetJobs Germany GmbH ihren Service mit dem Produkt "ASA". "ASA" steht für Active Sourcing Ad und ist eine Stellenanzeige, die zusätzlich zu ihrem Reichweiteneffekt automatisch und autonom auf Basis künstlicher Intelligenz in sozialen Netzwerken nach geeigneten passiven, wie auch aktiven Kandidaten sucht.



Das KI-basierte "ASA" von NetJobs arbeitet vollkommen autonom und automatisiert, erstellt aus unstrukturierten Kandidaten- und Stelleninformationen jeweils relevante Profile, vergleicht diese miteinander, leitet daraus Handlungsempfehlungen zum weiteren Vorgehen ab und kann auch Recruitingentscheidungen treffen. "ASA" kombiniert sowohl algorithmisches und Rule Based Matching mit Machine Learning und neuronalen Netzen, als auch die Korrelationen des Big Data Machine Learnings mit den Kausalitäten von individuellen Gegebenheiten.



Torben Hauffe, CEO der NetJobs Germany GmbH, prognostiziert, dass künftig Arbeitgeber schneller Mitarbeiter finden werden und hierbei kann das Budget Mitarbeitergewinnung um bis zu 70% eingespart werden. "ASA" ist die erste Stellenanzeige, die am darauf folgenden Tag sofort Resultate liefert und darüber hinaus, mit Hilfe der fachspezifischen Stellenportale der NetJobs Gruppe, auch passende aktive Bewerber aufruft.



NetJobs lädt alle Interessenten zu Europas größter HR-Messe in Köln, der "Zukunft Personal 2018" (11. September - 13. September), auf ihren Stand K.05 in der Halle 3.1 ein, "ASA" hautnah zu erleben.



Pressekontakt: Torben Hauffe CEO NetJobs Germany GmbH Tel. +49-30-338479801 mail: torben.hauffe@netjobs.com