Porsche will in E-Mobilität bis 2022 sechs Milliarden Euro investieren Plug-in-Hybrid, Benzin-Verbrenner sowie demnächst ein vollelektrisch angetriebener Bolide namens Mission E sind die Themen der Zukunft. 2019 kommt der erste rein elektrisch angetriebene Porsche auf die Straße. Nach sieben Jahrzehnten Porsche-Sportwagen-Geschichte beginnt eine neue Ära individueller Mobilität. Die Erste Group hat diese "neue Ära in der Autobranche" als Investmentidee für ein neues Zeichnungsprodukt im Juli genommen. Die Erste Group Memory Express Anleihe auf Porsche Automobil Holding SE ermöglicht mit einer Laufzeit von maximal 5 Jahren eine Investition in die automobile Zukunft. Die Verzinsung mit Memory Funktion und Schutz von 35% vor etwaigen...

