Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Continental nach reduzierten Jahreszielen von 240 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nun bereits zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr sei ein kurzfristig klares Kurshindernis, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig sei der Reifenhersteller und Autozulieferer aber unverändert attraktiv./edh/jha/

Datum der Analyse: 23.08.2018

ISIN DE0005439004

AXC0136 2018-08-23/12:22